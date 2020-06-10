Концерты для пациентов и медиков проведут перед окнами больниц в Подмосковье 12 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Концерты для пациентов и сотрудников медицинских учреждений проведут во дворах больниц 12 июня. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства культуры Подмосковья.

"12 июня в 12 часов Министерство культуры совместно с Министерством здравоохранения Московской области организуют концерты для пациентов и сотрудников медицинских учреждений", - сообщили в пресс-службе. Как пояснили в ведомстве, концерты состоятся в Мытищах, Королеве, Щелкове, Электростали, Химках, Дубне и других городах региона.

"Вокальные и инструментальные коллективы народного творчества из 33 муниципальных образований выступят без технического сопровождения и с народными инструментами. Небольшие концерты состоятся во дворах прямо перед окнами больниц. Для сохранения дистанции близкого общения у артистов и зрителей не будет, но я уверена, что любимые мелодии окажут целительное воздействие и создадут хорошее настроение пациентам и персоналу", - процитировали в пресс-службе слова министра культуры Московской области Елены Харламовой.