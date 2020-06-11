Власти Подмосковья одобрили создание госзаказника "Душоновские болота" в Щелкове

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Новый государственный природный заказник "Душоновские болота" общей площадью более 2,5 тыс. га появится в городском округе Щелково, к востоку от села Душоново. На заседании правительства Московской области одобрено создание такой особо охраняемой природной территории (ООПТ), говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства экологии и природопользования.

"На заседании правительства Московской области одобрено создание государственного природного заказника "Душоновские болота" общей площадью 2,5 га. ООПТ расположена в городском округе Щелково, к востоку от села Душоново и состоит из одного участка, охватывающего целиком массив Душоновских болот с прилегающими лесными кварталами, и включает земли лесного фонда Огудневского участкового лесничества. При обследовании биологи установили обитание здесь 80 видов позвоночных животных, в том числе пять видов амфибий, трех видов рептилий, 56 видов птиц и 16 видов млекопитающих. Отмечены краснокнижные виды: обыкновенные уж, гадюка, черный коршун и серый журавль", - говорится в сообщении.

Кроме того, здесь обнаружено восемь видов краснокнижных растений. Специалисты отмечают, что территория ООПТ подвергается негативному антропогенному воздействию, в первую очередь, из-за передвижения по ней на автомобилях и квадроциклах жителей, приезжающих на пикники, либо за грибами и ягодами. Поэтому режимом особой охраны здесь запретят передвижение на любом транспорте, кроме проезда по существующей автодороге к СНТ "Озон". Под запретом также строительство и любая хозяйственная деятельность.

В будущем госзаказник "Душоновские болота" может стать ценным объектом для развития экотуризма, поскольку вблизи ежегодно проводится большой фестиваль реконструкторов "Душоновские маневры".