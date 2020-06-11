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План выдачи ключей от квартир обманутым дольщикам Подмосковья выполнен на 50% в 2020 году

Всего в этом году планируется выдать 15,5 тыс. ключей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Более 7,7 тыс. ключей от квартир выдали обманутым дольщикам в Московской области с начала текущего года, это составляет половину от общего плана выдачи ключей участникам долевого строительства в регионе в 2020 году, об этом в четверг сообщила журналистам министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

"Выдали ключи уже 7 751 [дольщику]. Это 50%, динамика хорошая", - сказала Федотова.

Она отметила, что в текущем году всего планируется выдать 15,5 тыс. ключей участникам долевого строительства.

Также министр пояснила, что сроки по восстановлению прав обманутых дольщиков в текущем году, несмотря на распространение новой коронавирусной инфекции, не будут сдвигаться.

Как ранее сообщала Федотова, с 2013 года для восстановления прав участников долевого строительства было привлечено более 86 млрд рублей. За это время обманутые дольщики получили более 47,7 тыс. ключей от квартир.

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Россия
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