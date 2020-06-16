Министры Подмосковья будут ежемесячно выезжать в муниципалитеты для помощи в работе главам

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главам региональных министерств и ведомств ежемесячно выезжать в городские округа для оказания помощи в работе руководителям местных администраций. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора.

"Для членов правительства появится единый день, когда они будут посещать муниципалитеты, чтобы помогать главам в решении накопившихся хозяйственных вопросов", - говорится в сообщении Telegram-канала губернатора.

Как пояснил Воробьев, слова которого приводит пресс-служба, руководители министерств и ведомств будут совершать выезды в последний четверг каждого месяца.

Кроме того, губернатор поручил оказывать максимальную поддержку предприятиям, малому и среднему бизнесу региона, которые особенно сильно пострадали от последствий пандемии коронавируса.