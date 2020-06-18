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Более 660 новых автобусов выйдут на маршруты общественного транспорта в Подмосковье

В первую очередь автобусы запустят на маршрутах с большим пассажиропотоком

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Свыше 660 новых автобусов, разработанных с учетом мнения жителей Московской области, начнут курсировать на маршрутах общественного транспорта в городских округах Подмосковья. Об этом в четверг сообщила пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

"В "Мострансавто" передано более 660 новых автобусов. Машины разработаны с учетом мнения жителей и изготовлены специально по заказу правительства Московской области на Ликинском автобусном заводе", - говорится в сообщении.

Автобусы выйдут на маршруты в двух комплектациях: пригородной модификации ЛиАЗ-529265-03 и учебные автобусы с кабиной для стажировки водителей. В первую очередь транспортные средства будут запущены на маршрутах с большим пассажиропотоком. 

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