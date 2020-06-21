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Пандемия коронавируса нового типа

Более 1 200 человек вылечились в Подмосковье за сутки от коронавируса

Всего в регионе уже выздоровели 23 798 заболевших

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 1 202 человек от коронавируса. Об этом в воскресенье сообщили в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области еще 1 202 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 23 798 заболевших", - говорится в сообщении.

На данный момент это максимальное число выписанных за сутки пациентов после лечения от коронавируса. Предыдущий максимум был накануне - 1 148 человек.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего, по данным на 20 июня, выявлено 53 320 случаев заражения, выздоровели 22 596 человек, умерли 778.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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