Около 27 тыс. общественных наблюдателей задействуют в Подмосковье на голосовании

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Порядка 27 тыс. человек выразили желание стать общественными наблюдателями на голосовании по поправкам к Конституции России в Московской области. Набор наблюдателей продолжится до 25 июня, сообщила во вторник журналистам руководитель рабочей группы по мониторингу за проведением выборных кампаний и защите избирательных прав граждан Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

"За ходом голосования в Московской области будут следить порядка 27 тыс. общественных наблюдателей. На сегодняшний день - на 23 июня - у нас собрано заявок 27 762. Это на самом деле очень хороший, оптимистичный прогноз", - сказала Дмитриева.

Она отметила, что до 25 июня любой желающий может подать заявку на участие в голосовании в качестве наблюдателя.

По данным избирательной комиссии Московской области, всего в Подмосковье будут открыты 4 134 основных участка и 79 в местах временного пребывания.

Все участки для голосования в Московской области будут оборудованы в соответствии с требованиями безопасности. Технологическое оборудование разместят с дистанцией 1,5-2 м, а помещение для голосования будет регулярно обрабатываться антисептическими средствами. Избирательная комиссия Московской области в большом количестве закупила средства индивидуальной защиты. Ими будут обеспечены участники голосования и сотрудники избирательных комиссий.