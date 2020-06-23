Орнитологи в Подмосковье впервые обнаружили гнездящиеся пары лебедей-шипунов

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Лебеди-шипуны стали массово прилетать в Московскую область, орнитологи впервые обнаружили гнездящиеся пары, сообщили во вторник в Министерстве экологии и природопользования региона.

"Хорошая новость поступила в Минэкологии от "Союза охраны птиц России": орнитологи, ведущие полевые наблюдения, сообщили о массовом прилете в Подмосковье лебедей-шипунов. При этом впервые отмечены гнездящиеся пары, хотя обычно этот вид птиц не гнездится в регионе. Такие пары отмечены, в частности, на Михалевском озере в Можайском округе, а также на водоемах в Лотошине", - говорится в сообщении.

Лебедь-шипун - птица с очень длинной шеей и оранжево-красным клювом, у основания которого есть черный нарост. В длину он может достигать 180 см, размах крыльев доходит до 240 см. "Свое название лебедь получил из-за характерного шипения, которое он издает, когда раздражен. Эти птицы образуют пожизненные моногамные пары и впервые гнездятся на третьем или четвертом году жизни на суше у воды, в тростниках на мелких озерах или на затонах больших рек вдалеке от человеческого жилья", - уточнили в пресс-службе.

По данным Минэкологии региона, шипуны не занесены в Красную книгу Московской области, однако этот вид не отличается многочисленностью и нуждается в наблюдении и защите. В министерстве рекомендуют жителям не тревожить шипунов и не подкармливать их несвойственными этой птице продуктами, поскольку естественной кормовой базы им достаточно.