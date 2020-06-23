Свыше 200 детей-сирот из Подмосковья получили собственное жилье с начала года

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Ключи от собственных квартир получили свыше 200 детей-сирот в Московской области с начала года. Всего в текущем году собственным жильем планируется обеспечить 780 сирот, сообщила во вторник пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"С начала года уже 208 детей-сирот из Подмосковья получили ключи от собственных квартир - это почти 30% от общего списка. До конца года собственное жилье получат 780 человек. На эти цели из бюджета региона выделено свыше 2 млрд 162 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

По ее словам, дети получают жилье в районах с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. Больше половины квартир расположены в новостройках.

Ранее пресс-служба сообщала, что всего в Московской области проживают около 24 тыс. детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них почти 16 тыс. детей находятся на воспитании в замещающих семьях.