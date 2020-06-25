Музеи и ТЦ открываются в Подмосковье 25 июня с очередным снятием ограничений

Согласно постановлению губернатора Андрея Воробьева, с 25 июня в Подмосковье вновь заработают предприятия торговли и сферы услуг без ограничений по площади, откроются торгово-развлекательные центры, однако еще закрыты расположенные там фуд-корты и кинотеатры.

Восстанавливают работу выставочные залы, этнопарки. Билеты пока будут продаваться онлайн и с ограничениями по одновременному количеству посетителей. Как отмечал Воробьев, с 25 июня в регионе будут работать уже практически все ранее закрытые объекты, однако останется в силе запрет на массовые мероприятия, а также требование носить маску в местах скопления людей. Также в регионе пока не работают фитнес-центры, возобновление их работы запланировано на 1 июля.

Также с 25 июня к полному объему предоставляемых услуг должны вернуться подмосковные поликлиники, сообщала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, в учреждениях будут соблюдены санитарные стандарты, увеличен интервал между приемами пациентов. При этом посещаемость в сутки будет меньше, чем в период до пандемии.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса ввели в Подмосковье с 13 марта, а позднее и ряд ограничений. В мае их начали снимать, сейчас открыты парки, МФЦ, многие магазины, строительные гипермаркеты, автокинотеатры и библиотеки на выдачу книг. Заработали парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня вновь заработали автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье.