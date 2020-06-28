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Пандемия коронавируса нового типа
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Более 33 тыс. пациентов с коронавирусом вылечились в Подмосковье

В регионе выздоровели еще 1 319 пациентов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 1 319 пациентов от коронавируса, общее число выздоровевших - 33 231 человек. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

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"В Московской области еще 1 319 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 33 231 заболевшего", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего выявлено 56 609 случаев заражения, умерли 858 человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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