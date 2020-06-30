В Подмосковье с 3 по 9 июля пройдет акция по бесплатному анонимному тестированию на ВИЧ

МОСКВА, 30 июня. /ТАСС/. Московская область присоединится к всероссийской акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020". С 3 по 9 июля жители Подмосковья смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию в мобильных пунктах тестирования, об этом сообщила во вторник пресс-служба Минздрава Московской области.

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной новой коронавирусной инфекцией, жители Подмосковья реже посещали медорганизации. Бесплатное и анонимное тестирование населения, проводимое в рамках акции "Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020", позволит всем желающим всего за 15 минут узнать свой ВИЧ-статус. В этом году тестирование пройдет в пяти городах Московской области: Балашихе, Подольске, Химках, Королеве, Мытищах. Каждый сможет получить консультацию специалиста, узнать о путях передачи ВИЧ-инфекции, правилах профилактики", - говорится в сообщении.

Акция пройдет с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер. Специалисты будут использовать средства индивидуальной защиты, на входе в мобильный пункт тестирования будет проводиться термометрия, после каждого пациента будет выполняться дезинфекция помещения. В 2020 году во всероссийской акции "Тест на ВИЧ. Экспедиция" задействованы около 200 городов в 45 регионах России.

С подробной информацией о времени и адресах работы мобильных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Московского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в разделе "Новости".