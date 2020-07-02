Около 6 млрд рублей выделят в Подмосковье для благоустройства общественных пространств

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Более 30 общественных территорий и 14 парков культуры и отдыха благоустроят в Подмосковье в 2020 году. На проведение работ будет выделено около 6 млрд рублей, сообщил в четверг в ходе пресс-конференции в ТАСС министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

"Если говорить именно об общественных территориях, то на этот год у нас предусмотрено почти 6 млрд рублей на благоустройство и создание новых общественных центров. <...> Это будет фактически 32 новых общественных пространства и 14 парков культуры и отдыха, в существующих пройдет локальное благоустройство", - сказал Хайкин.

Он отметил, что губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым была поставлена задача по созданию общественных пространств для досуга жителей во всех городах региона. Также Хайкин добавил, что все реализуемые в регионе работы по благоустройству проводятся в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Как добавили в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья, по программе комплексного благоустройства дворовых территорий в этом году работы будут проведены в 675 дворах. Завершение благоустройства запланировано к 31 октября.

О формировании комфортной городской среды

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда". Федеральный проект предполагает, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды, а доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019 году.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе, строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году.