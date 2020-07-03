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Пандемия коронавируса нового типа

Более 37 тыс. человек вылечились от коронавирусной инфекции в Подмосковье

За сутки вылечились 596 человек

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Еще 596 человек завершили лечение от коронавирусной инфекции в Московской области, общее число выздоровевших превысило 37 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 596 человек завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 37 398 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась. Всего, по данным федерального оперативного штаба на утро 2 июля, было выявлено 58 193 случая заражения, умер 921 человек.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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