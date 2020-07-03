В Подмосковье впервые с 15 апреля выявили менее 300 новых случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в Московской области впервые с 15 апреля оказалось менее 300 за сутки, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

По данным штаба, число новых случаев за минувшие сутки составило 298. В последний раз прирост был ниже 15 апреля, когда выявили 272 заразившихся.

Московская область вошла в число регионов России с наименьшими темпами прироста за сутки - 0,5%. Всего с начала вспышки коронавируса, по данным штаба, в Подмосковье выявили 58 491 инфицированного.

В регионе за сутки умерли семь человек, за последний месяц это один из наименьших показателей, нулевая смертность от коронавирусной инфекции отмечалась в Московской области 14 и 22 июня.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшается. На данный момент выздоровели уже 37 398 человек, в том числе 596 - за последние сутки.