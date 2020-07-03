Более 125 тыс. исследований на антитела провели жителям Подмосковья

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Свыше 125 тыс. ИФА-тестирований, определяющих наличие у человека антител к новой коронавирусной инфекции, провели в Московской области. Более чем у 17% обследованных результаты положительные, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"В Московской области с 8 мая проводится иммуноферментный анализ крови на определение антител к новой коронавирунсой инфекции. За это время в Подмосковье выполнено свыше 125 тыс. исследований", - говорится в сообщении.

Как сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, слова которой приводит пресс-служба, в первую очередь тестирование проходят медицинские специалисты.

"С недавнего времени для определения популяционного иммунитета мы выполняем исследования всем жителям Подмосковья. На данный момент, по результатам ИФА-диагностики, в Московской области у 17,7% обследованных обнаружено содержание антител к коронавирусу", - сказала Стригункова.

Как пояснили в ведомстве, чтобы пройти ИФА-исследование следует записаться на портале Госуслуг или по телефону 8-800-550-50-30. Тестирование проводится бесплатно, в рамках ОМС.