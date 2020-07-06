Более 20 медиков из Подмосковья отправились в Казахстан для помощи в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Свыше 20 медицинских специалистов из Московской области отправились в Казахстан для оказания помощи в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Московская область направила бригады медицинских специалистов в Казахстан. 26 врачей будут задействованы в борьбе с коронавирусной инфекцией в местных больницах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Казахстан отправились ведущие врачи из Химкинской, Одинцовской, Ступинской, Мытищинской, Талдомской и других больниц.

"Врачи Московской области за период эпидемии коронавируса показали себя настоящими профессионалами. Во многом именно благодаря им в регионе удалось переломить ситуацию с коронавирусной инфекцией. Наши специалисты готовы поделиться опытом, поэтому мы откликнулись на просьбу коллег из Казахстана и направили туда анестезиологов-реаниматологов, инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов для помощи в лечении пациентов с COVID-19", - процитировали в сообщении слова министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой.