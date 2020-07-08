Ночная гроза оставила без света 10 тыс. человек в 114 населенных пунктах Подмосковья

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек остались без электроснабжения в результате ночной грозы в Московской области, сообщили в среду в пресс-службе министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

"Последствия ночной грозы устраняются аварийными службами. Из-за неблагоприятных погодных условий (грозовой фронт на западе Московской области) отключение электроснабжение зафиксировано в 12 городских округах. Было прервано электроснабжение 114 населенных пунктов с населением около 10 тыс. человек, 17 социально значимых объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 07:00 8 июля крупных аварий нет, последствия непогоды устраняются.