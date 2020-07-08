Свыше 18 тыс. бюджетных мест предоставят абитуриентам в колледжах Подмосковья в 2020 году

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Более 18 тыс. мест на бюджетной основе предоставят абитуриентам в колледжах и техникумах Московской области в текущем году. Это на 1 тыс. мест больше, чем в прошлом году, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Подмосковья.

"В 2020 году половина выпускников школ планируют поступать в колледжи и техникумы Московской области. В этом году для абитуриентов колледжей выделено 18,6 тыс. бюджетных мест, что на 1 тыс. больше показателей предыдущего года", - приводятся в сообщении слова министра образования Московской области Ирины Каклюгиной.

Она добавила, что прием абитуриентов проводится по 170 направлениям подготовки, подать документы на зачисление можно дистанционно.

"Больше всего мест выделено по направлениям: сфера услуг, машиностроение, информационные технологии, строительство и сельское хозяйство. Они являются наиболее востребованными среди наших ребят. Конкурс на место довольно серьезный - три человека. А на некоторые специальности он достигает пять-семь человек на место. Поступают не все, мы отбираем лучших", - сказала министр.

В пресс-службе также пояснили, что прием документов продлится до 25 августа.