Все образовательные учреждения Подмосковья возобновят работу 1 августа

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Образовательные организации в Подмосковье возобновят работу в полном объеме с 1 августа. Об этом сообщается в среду в опубликованном постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева.

"Возобновление посещения обучающимися иных образовательных организаций допускается с даты снятия ограничений <...> на основании предложений, предписаний главного государственного санврача по Московской области и после направления уведомления o готовности организации к возобновлению обучения или соблюдении требований стандарта по организации образовательных организаций, предоставляющих общее, профессиональное, высшее образование, <...> но не ранее 1 августа 2020 года", - отмечается в документе.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего был введен ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать: были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры.