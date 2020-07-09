Предварительный ущерб дорогам в Рузе от подтопления оценили в 20-30 млн рублей

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ущерб дорогам, пострадавшим в результате подтопления в подмосковном городском округе Руза, может оцениваться в 20-30 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

"Предварительно ущерб дорогам [в результате потопа] оценили в 20-30 млн рублей. Ущерб жителям также оценят, работают с каждым", - сказал Тресков.

Он добавил, что в ближайшее время будет сделан проход для пешеходов, а в течение двух суток планируется запустить автомобильное движение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья окажут помощь жителям Рузы, чье жилье пострадало от подтопления.

В результате проливных дождей были подтоплены 29 приусадебных участков с частными домами. Угрозы дальнейшего подтопления нет. Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Из частного сектора эвакуированы десять человек, в том числе трое детей. Для них подготовлен пункт временного размещения, где находятся восемь человек, из них двое детей. Остальные люди разместились у родственников.

Источник в экстренных службах ранее сообщал ТАСС, что два частных дома и хозяйственная постройка в городе Рузе оказались смытыми в результате разрушения технической насыпи и выхода воды из реки Городенки, которая прошла через жилой сектор.