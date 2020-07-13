Росгидромет сообщил, что новые подтопления возможны в Подмосковье со вторника

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Дождевой паводок ожидается в Москве и Подмосковье с 14 по 17 июля. Он может привести к затоплениям и подтоплениям пойм, пониженных участков территории и построек, сообщила в понедельник пресс-служба Росгидромета.

"С 14 по 17 июля на реках Москвы и Московской области ожидается развитие дождевого паводка с ростом уровня воды до 1-2 м. Наиболее интенсивные подъемы будут отмечаться в западной части Московской области, с приближением к уровню высокого паводка, что считается опасным погодным явлением", - говорится в сообщении.

По данным Росгидромета, ожидается затопление и подтопление пойм и пониженных участков территории, а также расположенных в них построек. "Увеличится площадь подтоплений в Можайском районе и городском округе Наро-Фоминск", - уточнила пресс-служба.

В свою очередь областной главк МЧС РФ распространил экстренное предупреждение в связи с ожидаемым ухудшением погоды и возможным дождевым паводком. В воскресенье главное управление МЧС России по Московской области также распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем, местами сильным, при грозе усиление ветра с порывами 12-17 м в секунду. Дождь наблюдался на территории городских округов Дмитров, Истра, Руза, Можайск и Наро-Фоминск. По данным на утро понедельника, подтопленными остаются 124 приусадебных участка и 43 дачных дома в четырех садовых товариществах на территории городских округов Можайский и Наро-Фоминск.