Более 8 тыс. человек обратились в медучреждения Подмосковья из-за укусов клещей

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Медицинские учреждения Подмосковья зарегистрировали более 8 тыс. обращений по поводу укусов клещей с начала года. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Московской области.

"По состоянию на 10 июля 2020 года медицинскими организациями Московской области зарегистрировано 8 026 обращений за медицинской помощью по поводу случаев присасывания клещей, в том числе 2 806 среди детей. За аналогичный период 2019 года зарегистрировано 13 804 случая, в том числе 4 073 среди детей", - говорится в сообщении.

В рамках профилактики жителям региона проводят вакцинацию против клещевого энцефалита. На 10 июля было привито 1 373 человека, в том числе 460 детей. После исследования 2 489 клещей было установлено, что в них не было возбудителей клещевого энцефалита. В 12,33% исследованных клещей обнаружены возбудители иксодового клещевого боррелиоза, в 0,16% - возбудители моноцитарного эрлихиоза человека, и в 2% - гранулоцитарного анаплазмоза человека.

В целях профилактики инфекций, передающихся иксодовыми клещами, проведены акарицидные обработки на территории площадью 956,7 га, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений - 129,65 га. За шесть месяцев текущего года зарегистрировано 39 случаев болезни Лайма, в том числе пять среди детей, что ниже показателя аналогичного периода прошлого года в два раза (78 случаев, в том числе два среди детей). Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом на территории Московской области не зарегистрировано.

"В случае обнаружения на теле присосавшегося клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию за получением квалифицированной медицинской помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе", - добавляется в материале.