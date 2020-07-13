Число преступлений в Подмосковье снизилось на 4,6% за шесть месяцев 2020 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Около 37,4 тыс. преступлений зафиксировали в Московской области с января по июнь 2020 года, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,6% меньше. Об этом говорится в понедельник в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.

"Согласно данным за январь - июнь 2020 года, в Московской области <...> число убийств упало на 15,3%, грабежей - на 4,6%, квартирных краж - на 28,6%, угонов - на 22,9%. Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами, сократилось на 4,7%. Продолжает падать и количество преступлений в общественных местах - 8,9%", - говорится в сообщении.

При этом в материале отмечается, что сначала года на 24,8% увеличилось количество мошеннических операций, а также число преступлений, совершенных несовершеннолетними, - на 4% и незаконный оборот наркотиков - на 0,9%.

По словам заместителя председателя правительства Московской области - руководителя Главного управления региональной безопасности Подмосковья Романа Каратаева, которого цитирует пресс-служба, режим самоизоляции и введение ограничительных мер из-за коронавируса, а также усиление в городских округах нарядов полиции поспособствовали снижению преступности в регионе.

"Кроме этого, камеры системы "Безопасный регион" являются серьезным инструментом для поддержания правопорядка в муниципальных образованиях Подмосковья", - добавил Каратаев.