{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Движение машин ограничили в двух округах Подмосковья из-за высокого уровня воды в реках

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона рекомендует водителям заранее планировать маршруты поездок

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей на переправах через реку Ока ограничили вблизи двух сел в Луховицах. Также в Коломне в связи с повышением уровня воды в Москве-реке для сохранности конструкций разведен Митяевский наплавной мост, сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В связи с повышением уровня воды в водоеме Москвы-реки для сохранности конструкций разведен Митяевский наплавной мост в Коломне. В Луховицах ограничено автомобильное движение на переправах через реку Ока у села Ловцы и села Белоомут, при помощи понтонов осуществляется пассажирская перевозка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что 20 июля было ограничено движение по Бобреневскому наплавному мосту в Коломне.

В ведомстве рекомендовали водителям заранее планировать маршруты поездок.

Теги
Россия
Около 8,8 тыс. семей в Подмосковье получили пособия на первенца за шесть месяцев 2020 года
Ежемесячные пособия на первого ребенка можно получить, если размер дохода на одного члена семьи не превышает 29 094 рублей
Читать полностью