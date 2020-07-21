Движение машин ограничили в двух округах Подмосковья из-за высокого уровня воды в реках

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение автомобилей на переправах через реку Ока ограничили вблизи двух сел в Луховицах. Также в Коломне в связи с повышением уровня воды в Москве-реке для сохранности конструкций разведен Митяевский наплавной мост, сообщила во вторник пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"В связи с повышением уровня воды в водоеме Москвы-реки для сохранности конструкций разведен Митяевский наплавной мост в Коломне. В Луховицах ограничено автомобильное движение на переправах через реку Ока у села Ловцы и села Белоомут, при помощи понтонов осуществляется пассажирская перевозка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что 20 июля было ограничено движение по Бобреневскому наплавному мосту в Коломне.

В ведомстве рекомендовали водителям заранее планировать маршруты поездок.