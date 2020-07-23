В Подмосковье еще 18 больниц вернулись к плановой работе

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Восемнадцать медучреждений Московской области, которые ранее были перепрофилированы для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, вернулись к плановому режиму работы. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Ситуация с коронавирусом в регионе улучшилась, и мы возобновляем работу еще 18 больниц для оказания плановой медицинской помощи жителям. Это Солнечногорская, Химкинская, Можайская, Орехово-Зуевская и другие больницы", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

Отмечается, что ранее в регионе к плановой работе вернулись 23 больницы, в том числе - Ивантеевская, Наро-Фоминская, Домодедовская. Перед возобновлением планового приема пациентов в медучреждениях проводится обязательная заключительная дезинфекция помещений, а сотрудники проходят полное медицинское обследование.