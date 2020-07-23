Режим самоизоляции для пожилых людей продлили в Подмосковье до 9 августа

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Режим самоизоляции продлили в Московской области для пожилых граждан и людей с хроническими заболеваниями до 9 августа, следует из постановления губернатора Московской области, опубликованного на портале регионального правительства в четверг.

"Обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, <...> в периоды: с 15 июня по 28 июня 2020 года; с 29 июня по 12 июля 2020 года; с 13 июля по 26 июля 2020 года; с 27 июля по 9 августа 2020 года", - говорится в документе.

Отмечается, что режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания, в том числе в жилых и садовых домах, за исключением случаев покидания места проживания для выгула домашних животных, выноса мусора, занятий спортом на открытом воздухе и прогулок не более двух человек вместе при условии соблюдения социальной дистанции.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Подмосковье с 13 марта, в результате чего был введен ряд ограничений. Однако в мае их начали постепенно снимать - были открыты парки, многофункциональные центры, магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом, строительные гипермаркеты, автокинотеатры, библиотеки, парикмахерские, салоны красоты и бани. С 12 июня в регионе возобновили свою деятельность летние веранды в кафе и ресторанах. С 15 июня - автошколы, стоматологические поликлиники, фотоателье. С 1 июля заработали спортивные организации, в том числе фитнес-центры. Согласно постановлению губернатора Московской области, с 15 июля в регионе начали работу стационарные организации отдыха детей, открыты летние кинотеатры в парках, доступны пляжи и аттракционы. Также в полном объеме возобновлена работа ресторанов и кафе.