В Подмосковье за сутки выявили еще 148 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье за сутки выявили еще 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"148 случаев заболевания выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 089 человек, выздоровели и выписались 45 004 человека", - говорится в сообщении.