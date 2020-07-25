В Подмосковье за сутки выявили еще 148 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье за сутки выявили еще 148 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил в субботу региональный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
"148 случаев заболевания выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 609 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 089 человек, выздоровели и выписались 45 004 человека", - говорится в сообщении.
В подмосковных медицинских организациях наблюдаются и проходят лечение пациенты из Москвы и других регионов России, а также из-за рубежа. За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тыс. случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе из Москвы.
В Подмосковье работают горячая линия по вопросам коронавируса (8-800-550-50-30) и сайт covid.mz.mosreg.ru.