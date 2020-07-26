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Воробьев сообщил, что тарифы на услуги ЖКХ в Подмосковье выросли в 2020 году всего на 2%

Глава региона также отметил, что в период пандемии в области заморозили взносы на капремонт, а ряд территорий был освобожден от платы за вывоз мусора

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Тарифы на услуги ЖКХ в Московской области в 2020 году выросли примерно на 2%, их удалось максимально сдержать, заявил в воскресенье губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью программе "Неделя в городе" на телеканале "Россия-1".

"В этом году мы максимально сдержали тариф [на услуги ЖКХ]. Подняли его порядка на 2%. Вы знаете, что мы заморозили взносы на капремонт, когда была пандемия. В ряде территорий освободили от уплаты за вывоз мусора, где до сих пор работают свалки", - сказал Воробьев в эфире телеканала.

Он отметил, что на нескольких подмосковных территориях удалось заморозить тарифы на некоторые услуги ЖКХ за счет преобразования в городские округа.

Теги
Воробьев, Андрей ЮрьевичРоссия
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