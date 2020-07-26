В Подмосковье в строящемся частном доме произошел взрыв газа

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в строящемся двухэтажном частном доме в Одинцове, в результате пострадал один рабочий. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным главка, ЧП произошло на 51-м километре Минского шоссе в садовом товариществе "Зеленая Роща". "В ходе просушки стен газовой горелкой произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате пострадал один рабочий", - сказали в пресс-службе, добавив, что пострадавший госпитализирован.

По данным главка, возгорания и разрушений не последовало. Погибших нет.