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В Подмосковье в строящемся частном доме произошел взрыв газа

Пострадал один рабочий

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в строящемся двухэтажном частном доме в Одинцове, в результате пострадал один рабочий. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным главка, ЧП произошло на 51-м километре Минского шоссе в садовом товариществе "Зеленая Роща". "В ходе просушки стен газовой горелкой произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате пострадал один рабочий", - сказали в пресс-службе, добавив, что пострадавший госпитализирован.

По данным главка, возгорания и разрушений не последовало. Погибших нет.

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