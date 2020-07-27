Более 45,5 тыс. человек вылечили от коронавируса в Подмосковье

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Врачи в Подмосковье вылечили еще 284 человека, которые были инфицированы коронавирусом. Общее число выздоровевших составило 45 536, сообщили в понедельник в Московском областном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

"В Московской области еще 284 человека завершили лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 45 536 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако в регионе, как и в столице, согласно статистике, ситуация улучшилась. Всего выявлено 62 753 случая заражения, выздоровел 45 536 человек, умерли 1 094.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 16 млн человек, свыше 644 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 812 485 случаев заражения, выздоровели 600 250 человек, умерли 13 269. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.