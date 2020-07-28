Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Подмосковье увеличилось на 251

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Количество выздоровевших после коронавирусной инфекции в Московской области выросло еще на 251 и достигло 45 787 человек. Об этом сообщил во вторник региональный оперативный штаб по борьбе с распространением вируса.

"В Московской области еще 251 человек завершил лечение от коронавируса. Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 45 787 заболевших", - говорится в сообщении.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России, однако и в этом регионе, как и в столице, ситуация улучшилась, свидетельствует статистика. Всего, по данным на утро 27 июля, было выявлено 62 892 случая заражения, умерли 1 098 человек.