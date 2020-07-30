Власти Подмосковья выплатили около 30 млн рублей пострадавшим при подтоплении в Рузе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Около 30 млн рублей выплатили жителям городского округа Руза, дома которых пострадали в результате подтопления. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала "360" губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы уже выплатили порядка 30 млн рублей и за ущерб, и за потерю имущества, единовременную выплату сделали", - сказал Воробьев.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик в ходе эфира отметил, что после аварийных работ в Рузе были проведены ремонтно-восстановительные мероприятия, была приведена в порядок система водоотведения. В пиковые дни последствия непогоды устраняли до 700 человек.

"Гарантируем то, что после того, как тут поработали дорожные службы и службы благоустройства администрации города, в любой ситуации уже такой беды здесь не будет", - добавил Гержик.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона предоставят компенсацию в размере 2 млн рублей жителям, утратившим при подтоплении дома. Тем, чьи дома можно восстановить, предоставят 300 тыс. рублей. Кроме того, все, кто пострадал в результате стихии, получат по 30 тыс. рублей в виде экстренной материальной помощи.

В результате обильных дождей в Подмосковье произошло подтопление приусадебных участков и дачных домов. Кроме того, при прокладке обводного канала подмыло техническую насыпь, и вода через жилой сектор пошла в реку Рузу. В результате подтопило 29 приусадебных участков с 29 частными домами, был размыт участок Волоколамского шоссе в черте Рузы. Из частного сектора эвакуированы 10 человек, в том числе трое детей, о пострадавших не сообщалось.