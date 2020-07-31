Еще 4 тыс. жителей Подмосковья обеспечат газом по губернаторской программе газификации

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Более 20 населенных пунктов вошли в губернаторскую программу "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" после ее корректировки, это позволит наладить газоснабжение для еще 4 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе АО "Мособлгаз".

"Правительство Московской области приняло новую редакцию губернаторской программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года", реализуемую "Мособлгазом": добавлено более 20 новых населенных пунктов. <…> Еще 4 тысячи жителей получат возможность подключиться к газу. Суммарная протяженность сетей в населенных пунктах составит 120 километров", - говорится в сообщении.

Как отметил генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов, чьи слова приводятся в сообщении, губернаторскую программу газификации "Мособлгаз" реализовывает с 2005 года.

"За все время будут созданы условия для подключения более 376 тысяч человек, проживающих на территории Подмосковья. Общая протяженность построенных по программе газификации сетей составит 5,2 тысячи километров", - добавил Баранов.

Уточняется, что для включения населенного пункта в программу газификации Подмосковья необходимо обратиться в Министерство энергетики Московской области с документом, подтверждающим количество постоянно зарегистрированных жителей. В четвертом квартале текущего года критерий численности будет снижен со 100 до 30 человек.