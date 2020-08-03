Более 11 тыс. человек приняли обсерваторы в Подмосковье за четыре месяца

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. россиян приняли обсерваторы на территории Подмосковья для прохождения карантина после возвращения из других стран. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"На настоящий момент в 15 обсерваторах Московской области находятся 1 100 человек, постепенно они будут выписываться и направляться домой. За четыре месяца обсервацию в Подмосковье прошли более 11,3 тыс. человек, 10,2 тыс. уже отправились домой", - процитировали в пресс-службе слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

Она отметила, что благодаря органам местного самоуправления Московской области и владельцам частных отелей и санаториев в размещении на карантин было задействовано 23 обсерватора.

Как пояснили в пресс-службе, в связи с вступлением в силу постановления главного санитарного врача Российской Федерации и внесением изменений в постановление губернатора региона вновь прибывающих в Россию граждан не будут помещать в обсерваторы. Теперь при прибытии из зарубежья россиянам необходимо в течение трех дней разместить результаты теста ПЦР на Едином портале государственных и муниципальных услуг.