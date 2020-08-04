Прокуратура проверит данные об угрозе обрушения моста в Сергиевом Посаде

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура проверит информацию об угрозе обрушения моста в Сергиевом Посаде. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области поручила Сергиево-Посадской городской прокуратуре провести проверку в связи с сообщениями СМИ об угрозе обрушения моста на поднадзорной территории", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным СМИ, мост через реку, соединяющий жилой сектор на Фестивальной улице с основной частью Сергиева-Посада, находится в ненадлежащем состоянии, часть конструкций разрушена. "В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям ответственных лиц в части содержания и ремонта объекта городской инфраструктуры", - добавили в ведомстве. Ход проверки поставлен в прокуратуре области на контроль.