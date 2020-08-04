Прокуратура взяла на контроль дело о нападении на замглавы Ивантеевского хлебокомбината

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура проконтролирует расследование нападения с кислотой на замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Прокуратура Московской области установила контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного следственным органом по ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") в связи с нападением на заместителя директора Ивантеевского хлебокомбината", - сообщили в надзорном ведомстве.

Надзор за ходом предварительного следствия осуществляется Пушкинской городской прокуратурой Московской области.

Вечером 3 августа неизвестный на входе в гипермаркет "Глобус" в Пушкине Московской области дождался замдиректора Ивантеевского хлебокомбината Светлану Войнову и облил ее серной кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована.