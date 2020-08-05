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Сто молодых ученых Подмосковья получат субсидии на приобретение жилья в 2020 году

Всего в этом году было получено более 200 заявок

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Сто молодых ученых и уникальных специалистов Московской области стали участниками программы "Социальная ипотека" в 2020 году, в рамках которой им предоставят свидетельства о праве на получение жилищных субсидий. Об этом сообщили в среду в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

"Всего в этом году было получено более 200 заявок на получение соципотеки среди ученых и специалистов Московской области. Отбор прошли 100 человек. Таким образом, с начала действия программы (с 2016 года) квартиры получили 507 человек", - приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.

Уточняется, что участниками программы "Социальная ипотека" стали сто специалистов из 32 промышленных и 30 научных организаций Московской области.

При отборе заявок учитывалась научная и социально-экономическая значимость проводимых исследований для Московской области, их актуальность и новизна, а также возможность применения на практике. Кроме того, комиссия обращала внимание на наличие ученой степени, печатных публикаций, патентов на изобретения полезных моделей и промышленных образцов.

Программа "Социальная ипотека" реализуется по инициативе губернатора Подмосковья с 2016 года. Обязательные требования к участникам - наличие трудового договора в Московской области на ближайшие десять лет и отсутствие жилья в собственности на территории региона. Программа финансируется полностью за счет регионального бюджета. "Социальная ипотека" предусматривает получение специалистами половины стоимости жилья в качестве первоначального взноса. Сумма основного долга им компенсируют в течение последующих десяти лет. Работники должны выплачивать только процент по кредиту.

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