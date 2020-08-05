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Два человека пострадали при столкновении локомотива и легкового автомобиля в Подмосковье

Авария произошла в селе Богородское около Сергиева Посада

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Локомотив и легковая машина столкнулись на железнодорожных путях в промзоне в селе Богородское вблизи Сергиева Посада, в результате происшествия два человека пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"В промзоне на железной дороге произошло столкновение локомотива и легкового автомобиля, в результате ДТП пострадали два человека", - сказал собеседник агентства, уточнив, что детей среди пострадавших нет.

В настоящее время причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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