Работников детских лагерей Подмосковья еще раз проверят на коронавирус перед второй сменой

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Перед началом второй смены детской оздоровительной кампании в Подмосковье всем сотрудникам детских лагерей сделают тест на коронавирус. Об этом во вторник сообщила журналистам начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.

"Перед началом второй смены в обязательном порядке повторно всех тестируем. Это для сотрудников, без взимания платы, то есть это за счет бюджета Московской области", - сказала Черныш.

Она отметила, что у трудоустраивающихся сотрудников в детские лагеря зафиксировали единичные случаи заражения новой инфекцией. Они не были допущены к работе. По ее словам, в подмосковных детских лагерях работают около 8,5 тыс. человек.

Детские лагеря постепенно возвращаются к работе по всей России, с 15 июля свою деятельность возобновили и подмосковные. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по работе детских лагерей, в них, в частности, усилен контроль за здоровьем детей и сотрудников, но отдыхать можно без масок. Группы и отряды должны быть заполнены только наполовину, а сотрудникам также нельзя будет покидать лагерь в течение смены. Во вторую смену в Московской области для детей откроются более 60 лагерей. В них отдохнут около 10 тыс. детей.