Власти Подмосковья ожидают около 2 млн туристов в августе

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Туристический поток в Московской области восстановился после пандемии коронавируса, в августе регион могут посетить около 2 млн туристов. Об этом сообщила вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.

"Самое радостное для нас, поток людей не только восстановился, но и вырос, приоритетные направления - на 20-50% по сравнению с 2019 годом. Например, в Коломне в августе мы видим в полтора раза больше туристов, чем в прошлом году. В целом в августе мы ждем около 2 млн "внешних" туристов", - сказала Виртуозова в интервью РБК.

Она отметила, что основной турпоток приходится на жителей столицы, но в регион также часто приезжают из Тулы, Рязани и Калуги.

"Я не буду лукавить, мы боремся за увеличение чека и за более продолжительные поездки. Если год назад мы хотели, чтобы турист у нас остался на одну ночь, то сегодня наша цель - уже от трех до семи дней", - добавила Виртуозова.