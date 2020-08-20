Карту "Стрелка" продлили автоматически почти 192 тыс. школьников в Подмосковье

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Льготную транспортную карту "Стрелка" на следующий учебный год автоматически продлили почти 192 тыс. школьников Подмосковья, остальным нужно подтвердить свое льготное право на портале госуслуг до 25 августа. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"Автоматическая система продления карт для учащихся работает уже второй год и является эффективной и удобной для школьников и студентов. Порядка 192 тыс. школьников уже пришло уведомление об автоматическом подтверждении права на льготный проезд по карте на следующий год. Студентам Подмосковья, а также тем, кто учится в Москве, следует подтвердить право использования и получения льготы - блокировка неподтвержденных карт начнется 25 августа", - приводятся в сообщении слова заместителя министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослава Иванова.

Право пользования картой "Стрелка" льготной тарификации подтверждается на Портале государственных и муниципальных услуг Московской области. Рассмотрение заявления и подтверждение права на льготу осуществляются в срок до четырех рабочих дней.

Как напоминается в материале, по картам "Стрелка" для учащихся действует специальная тарифная линейка, которая позволяет школьникам и студентам Московского региона значительно экономить на проезде. Так, первые 35 поездок по карте оплачиваются с 50% скидкой от установленного тарифа, а начиная с 36-й поездки скидка составляет 99% при дальнейшем использовании карты в течение 30 дней.