В Подмосковье фиксируют низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Специалисты управления Роспотребнадзора по Московской области отмечают, что в регионе наблюдается низкий уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В России стартовала прививочная кампания против гриппа. Особенностью текущего эпидемического сезона будет одновременная циркуляция вирусов гриппа и новой коронавирусной инфекции, что повышает риски для здоровья населения.

"Управление Роспотребнадзора по Московской области ведет лабораторный мониторинг за циркуляцией ОРВИ и гриппа. На территории Московской области отмечается низкий уровень заболеваемости ОРВИ, обусловленный респираторными вирусами не гриппозной этиологии (вирусами парагриппа, аденовирусами, РС-вирусами и другими)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ведомство в настоящий момент проводит мониторинг за проведением вакцинации населения. Ситуация находится на контроле управления.

Как напоминается в материале, вакцинация от гриппа пройдет во всех регионах России.

"Вакцинация против гриппа - это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. В этом году планируется охватить профилактическими прививками не менее 60% населения, а в группах риска - 75%. Особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ", - добавляется в материале.