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Безопасность на выборах в Подмосковье обеспечат более 2 тыс. сотрудников МВД и Росгвардии

Основные выборы пройдут в семи городских округах

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов обеспечат безопасность во время проведения выборов в единый день голосования в Московской области. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель Мособлизбиркома Илья Березкин.

"1 706 сотрудников полиции, 105 сотрудников Росгвардии и 250 сотрудников ГИБДД будут задействованы непосредственно в день проведения голосования 13 сентября", - сказал Березкин.

Он также отметил, что в Балашихе, Дмитрове и Подольске на 302 избирательных участках будут использоваться КОИБы-2017 (комплексы обработки избирательных бюллетеней). На 332 УИКах на выборах будет применяться технология QR-кода.

Всего в Подмосковье 13 сентября пройдут 18 кампаний по выборам в советы депутатов. Из них 7 - основные выборы и 11 - дополнительные. Общее количество замещаемых мандатов составит 183.

Основные выборы пройдут в таких городских округах, как Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино и Электросталь. Дополнительные выборы назначены в Егорьевском, Красногорском, Люберецком, Богородском, Наро-Фоминском, Талдомском, Воскресенском, Ступинском, Истринском, Рузском городских округах и Звездном городке.

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