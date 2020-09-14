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Явка на муниципальных выборах в Подмосковье превысила 22%

В выборах приняли участие более 237 тыс. человек

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 237 тыс. избирателей приняли участие в муниципальных выборах в Московской области за все дни проведения голосования, явка составила 22,4%. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба избирательной комиссии Московской области.

"По предварительным данным, явка на выборах в Московской области составила 22,4% от общего числа избирателей - более 237 тыс. человек", - говорится в сообщении.

По словам председателя Мособлизбиркома Ильи Березкина, которого цитирует пресс-служба, такую явку на муниципальных выборах можно считать достаточно высокой.

"Это связано с тем, что нами были применены новые формы голосования: на придомовых территориях, вне помещения, а также голосование в трехдневный срок - 11, 12 и 13 сентября. Это позволило людям спокойно и безопасно прийти и сделать свой выбор - не только в воскресенье, но и в другие удобные для них дни", - отметил Березкин.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время производится окончательный подсчет голосов, а также разбор жалоб и обращений.

Всего в Подмосковье состоялись 18 кампаний по выборам в советы депутатов. Из них семь - основные выборы и 11 - дополнительные. Общее количество замещаемых мандатов составляет 183.

Основные выборы прошли в городских округах Балашиха, Дмитровский, Лыткарино, Молодежный, Подольск, Фрязино и Электросталь. Дополнительные выборы были назначены в Егорьевском, Красногорском, Люберецком, Богородском, Наро-Фоминском, Талдомском, Воскресенском, Ступинском, Истринском, Рузском городских округах и Звездном городке.

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