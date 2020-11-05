Более 970 многодетных семей получили земельные участки в Подмосковье с начала года

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Свыше 970 семей, воспитывающих трех и более детей, получили земельные участки в Московской области с начала года. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Министерства имущественных отношений Подмосковья.

"За последний месяц администрации округов Подмосковья передали земельные участки еще 125 семьям с тремя и более детьми. В этом году оформление и передача земли многодетным семьям осложнена пандемией. Однако, несмотря на препятствия, администрациям удалось обеспечить землей более 970 семей, и работа в этом направлении продолжается", - приводятся в сообщении слова министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой.

Она отметила, что в течение октября больше всего участков передали своим многодетным семьям городские округа Солнечногорск, Богородский, Шатура, Истра, Чехов и Клин. Всего с 2011 года в Московской области обеспечено землей более 27,7 тыс. многодетных семей.