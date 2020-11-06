Минтранс Подмосковья рекомендовал водителям подготовить машины к зимнему сезону

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья рекомендовало водителям подготовить автомобили к зимнему сезону, сообщает пресс-служба Минтранса в пятницу.

"В связи со снижением среднесуточной температуры в Московской области, министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона рекомендует автомобилистам подготовить свои транспортные средства к эксплуатации в зимний период. В холодное время управление автомобилем осложнено, и на него повышается нагрузка, поэтому следует убедиться в готовности к работе при отрицательных температурах", - говорится в сообщении.

Водителям рекомендуется перед началом зимнего сезона проверить систему отопления, тормозную систему, подвески, аккумулятор и клеммы, поставить новые свечи, масляной фильтр, смазать замки, заменить технические жидкости, залить незамерзайку.

В материале поясняется, что производители шин рекомендуют "переобувать" автомобиль уже при среднесуточной температуре +5 градусов: при более низких температурах летние шины теряют свою эластичность, а значит, ухудшается сцепление протектора с дорожным покрытием.