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Пандемия COVID-19

Власти Подмосковья вернут бесплатный проезд на общественном транспорте для волонтеров

Вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков отметил, что 1,5 тыс. волонтеров будут ездить бесплатно

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Волонтеры Московской области смогут вновь бесплатно пользоваться общественным транспортом региона. Возможность бесплатного проезда будет запущена на текущей неделе, сообщил в понедельник в ходе оперативного совещания с зампредами правительства вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

"Мы готовим соответствующий документ (о бесплатном проезде для волонтеров - прим. ТАСС). Получается, у нас 1,5 тыс. волонтеров будут ездить бесплатно, с этой недели мы уже это запускаем", - сказал Тресков.

В апреле текущего года губернатор Московской области подписал постановление, согласно которому волонтеры могли пользоваться бесплатным проездом в городском и пригородном транспорте, однако в связи с улучшением ситуации по распространению коронавируса соответствующая мера была отменена.

Подмосковье находится на втором месте после Москвы по числу заразившихся в России. Всего выявлено 92 184 случая заражения, выздоровели 68 427 человек, умерли 1 714.

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РоссияПандемия COVID-19
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