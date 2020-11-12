Пассажиропоток в автобусах Подмосковья в первый день блокировки соцкарт снизился на 11%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Пассажиропоток в автобусах Московской области снизился на 11% в первый день временной блокировки социальных карт жителей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом в четверг сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Со среды, 11 ноября, в Московской области временно заблокированы социальные карты, дающие право льготного проезда в общественном транспорте, жителям старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями. С начала действия новых ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19, пассажиропоток на автобусных маршрутах Московской области снизился на 11% по сравнению со вторником, 10 ноября", - говорится в сообщении.

Отмечается, что самое большое сокращение поездок зафиксировано в сегменте льготных перевозок по социальным картам жителей Московской области: число поездок уменьшилось более чем на 40%.

В ведомстве напомнили, что согласно постановлению губернатора Московской области Андрея Воробьева, с 11 по 29 ноября временно заблокированы для проезда в общественном транспорте социальные карты граждан старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями.

"При поездках в общественном транспорте пассажирам необходимо пользоваться медицинскими масками. Если у пассажира нет маски или он ее забыл, приобрести изделие можно у водителя автобуса, на автовокзалах и автостанциях", - напомнили в пресс-службе.