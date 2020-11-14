ЦУМ в Москве могут оштрафовать из-за очередей за смартфонами

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Торговый дом "ЦУМ" могут оштрафовать на сумму до 1 млн руб. за несоблюдение мер профилактики COVID-19 в очереди за смартфонами. Об этом журналистам сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Станислав Зинюшин.

"Накануне в магазине ЦУМ образовалась очередь за новыми телефонами из нескольких десятков человек, что спровоцировало давку. Магазином не были приняты достаточные меры по организации режима социального дистанцирования и соблюдения требований по использованию средств индивидуальной защиты", - сказал Зинюшин.

В ОАТИ напомнили, что, в соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, юридические лица обязаны обеспечить соблюдение этих требований как работниками, так и посетителями, и это касается всех организаций, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан.

Зинюшин добавил, что представителя администрации ЦУМ позвали для составления протокола по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения ".

"Штраф за такие нарушения (для юридических лиц) составляет от 100 до 300 тыс. рублей. А если в результате нарушения будет нанесен ущерб имуществу или здоровью человека, то и до 1 млн рублей, либо приостановка деятельности на 90 дней", - отметил инспектор.